Cristina Ferreira prepara surpresa para Cláudio Ramos

"Sabes que vinha de uma dupla muito forte [Manuel Luís Goucha] e nós encaixamos desde o primeiro dia. És meu irmão para a vida", começou por dizer a estrela da SIC ao companheiro das manhãs. "Quero que saibas que me vais fazer sempre falta, mesmo que um dia sejas vizinho de outra pessoa"

, afirmou ainda Cristina, sem esconder a emoção.



Cláudio Ramos também se mostrou emocionado pela celebração.



Nas redes sociais, Cristina também assinalou o momento. "Parabéns vizinho", escreveu, junto de uma fotografia onde surgem juntos a comemorar.





Ver esta publicação no Instagram Parabéns vizinho! @claudio_ramos Uma publicação partilhada por Cristina Ferreira (@dailycristina) a 11 de Nov, 2019 às 3:20 PST

Esta segunda-feira, dia 11,celebra o seuEsta data especial não podia passar despercebida para Cristina Ferreira, que fez questão de presentear o colega do seu programa com uma surpresa durante a emissão.Em direto, a apresentadora felicitou o 'vizinho', num momento que contou com balões, brindes e muita animação., brincou. De seguida, gritou parabéns e a festa entrou pela porta a dentro da casa mais acompanhada pelos espectadores.Recorde-se que Cláudio Ramos integra as manhãs do programa de Cristina Ferreira desde o arranque, no dia 7 de janeiro deste ano. Os dois tornaram-se uma dupla muito acarinhada e fazem questão de demonstrar a cumplicidade que os une com várias declarações públicas.