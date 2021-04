Cristina Ferreira protagoniza momento constrangedor ao lado de 'Chicão'

587 mil e 900 espectadores em média.

As portas do 'Cristina ComVida', da TVI, voltaram a abrir para receber um político. Esta quarta-feira, 21 de abril,, líder do CDS, foi convidado deonde falou sobre vários momentos da sua vida, inclusive, da sua vida pessoal.Durante a entrevista, a apresentadora tratou Francisco Rodrigues dos Santos por "tu", mas o líder político manteve sempre a posição do "você". "interrogou a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI.Ao perceber que o convidado a estava a tratar na terceira pessoa, Cristina Ferreira, de 43 anos, tentou perceber com Francisco Rodrigues dos Santos, de 32, se estava a passar dos limites. "", defendeu-se Cristina Ferreira.A entrevista continuou e a apresentadora acabou por se adaptar ao convidado e passou a tratá-lo por "você" ao perceber que "Chicão" a tratava de igual forma.A ida de Francisco Rodrigues dos Santos fracassou totalmente o 'Cristina ComVida', que registou o pior resultado desde a sua estreia, tendo sido acompanhado por