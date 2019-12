Cristina Ferreira provoca Tony Carreira e fala sobre ereções mas fica sem resposta

Tony Carreira passou a manhã desta sexta-feira, dia 20, em 'casa' da apresentadora Cristina Ferreira e abordou vários assuntos.Entre outras coisas, o cantor de sonhos garantiu que a família iria estar toda reunida para o Natal e que o filho do meio, David, é quem mais se "põe a jeito" para polémicas, recordando a vez em que o cantor simulou que era preso nos Estados Unidos, numa manobra de marketing para promover o novo disco No entanto, o momento mais hilariante aconteceu durante a conversa quando, enquanto cozinhava, Cláudio Ramos perguntou ao cantor se lavava muitas vezes os dentes. Perante a repsosta afirmativa, a estrela da SIC acabou por afirmar:Perante a afirmação, Tony Carreira riu-se mas não deu qualquer resposta à apresentadora, que ao longo do programa foi tentando 'provocar' o cantor com algumas graças., disse, elogiando os dotes do artista para a cozinha, mas mais uma vez este optou por não entrar no jogo. "O que é que tu queres agora?", limitou-se a dizer.De fora da conversa ficou o novo amor de Tony, que está apaixonado por uma hospedeira de bordo, 17 anos mais nova. Recorde-se que Cristina e Tony há muito que mantêm uma relação de amizade e que o cantor já deu várias entrevistas à apresentadora, falando até de aspetos da sua vida mais íntima.