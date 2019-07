Cristina Ferreira quer fazer cirurgia estética

A estrela da SIC revelou, durante a emissão do seu programa, que sente necessidade de, no futuro, recorrer à cirurgia estética."Eu sou igual à minha mãe. Esta zona [das pálpebras] cai em cima dos olhos", afirmou a apresentadora, de 41 anos, admitindo que pensa recorrer a uma blefaroplastia - técnica que remove o excesso de pele nas pálpebras."A costura nunca se vê e o olho fica logo mais aberto e não com aquele ar caído", esclarece. Esta confissão surge pouco tempo depois de revelar também que o stress a tem impedido de conseguir perder peso.Cristina Ferreira é uma das nomeadas do passatempo Sexy Vidas na categoria de TV. Este é um passatempo que já se tornou um clássico da estação mais quente do ano.Os leitores apenas têm de escolher os seus nomes preferidos e votar neles. Cada chamada tem um custo de 0,60 € + IVA.