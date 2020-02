Cristina Ferreira quer ser Presidente da República mas portugueses dão-lhe nega

Nas últimas entrevista que tem dado, Cristina Ferreira tem falado de forma recorrente de um desejo: candidatar-se à presidência da república. disse recentemente.No entanto, uma sondagem feita pelo Correio da Manhã mostra que a apresentadora não iria merecer a preferência dos portugueses caso se candidatasse.A sondagem mostra que apenas 2,4 por cento votaria na estrela da SIC.Marcelo Rebelo de Sousa voltaria a ganhar com 58,8% e André Ventura ficou em segundo lugar na sondagem com 9,3%. Cristina Ferreira é a penúltima da lista, só à frente do do presidente do PS Carlos César (1,3%).