Cristina Ferreira quer ter Cristiano Ronaldo

Feliz com o sucesso alcançado com a sua revista ('Cristina'), mais uma vez distinguida com o Prémio Cinco Estrelas, Cristina Ferreira congratula-se pela resistência do projeto facee sonha com o dia em que terá Cristiano Ronaldo na capa, apesar de ainda não lhe ter endereçado o convite., começou por explicar a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI., rematou, em declarações aos jornalistas proferidas à margem da cerimónia.