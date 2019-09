Cristina Ferreira quer uma mudança na luta entre canais

01:30

Cristina Ferreira mostra-se feliz por ter presente na próxima gala dos Globos de Ouro, que vai apresentar no dia 29 deste mês, alguns rostos de outras estações televisivas."Quando soube, fiquei mais feliz ainda", começou por dizer a estrela da SIC."Nós não temos de ser separados porque uns pertencem a uma estação e outros a outra. Isso acontece porque há pessoas que não entendem da mesma forma que eu entendo. Claro que é complicado para as estações permitir que elementos fixos possam andar de um lado e de outro, mas no dia em que isso for ultrapassado, para mim será a maior felicidade", garantiu.Depois de Fátima Lopes revelar que aceitaria ir ao seu programa, nas manhãs da estação de Paço de Arcos, Cristina Ferreira já reagiu: "É muito bom. Claro que acho que ela teria de ter uma conversa com a TVI, como o Goucha ou o Pedro [Teixeira] pediram autorização para gravar uma mensagem no meu aniversário para o meu programa. Por mim já tinham ido lá todos", afirmou.