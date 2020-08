Cristina Ferreira reage a acusações de vingança contra Cláudio Ramos

Teresa Guilherme é a nova apresentadora da próxima edição do ‘Big Brother’, que estreia em setembro, substituindo Cláudio Ramos na apresentação do formato. A novidade que foi divulgada, esta manhã, pela TVI através de um comunicado foi comentada por Cristina Ferreira na sua conta de Instagram e está a ser alvo de críticas.

"Acho muito mal! Depois do sucesso que Cláudio Ramos teve, anunciar isto passado dois dias parece-me no mínimo de mau tom!", escreveu um seguidor numa fotografia partilhada por Cristina em que surge ao lado de Teresa Guilherme, sugerindo que a mudança se tratou de uma vingança pessoal por causa de ter sido deixada pelo antigo vizinho.

A nova Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI não gostou do que leu e decidiu responder à letra. "Leia o comunicado", afirmou.

Todavia, as críticas à saída do comunicador da apresentação do reality show não ficaram por aqui: "O Cláudio esteve muitíssimo bem… agora será mais do mesmo", "Volta Cláudio Ramos" ou "E o Cláudio? Fica onde no meio disto tudo?", pode ler-se na caixa de comentários da publicação.

Recorde-se que Teresa Guilherme foi a apresentadora do formato na estreia há 20 anos.