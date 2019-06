Cristina Ferreira reage a candidatura de José Castelo Branco

José Castelo Branco O Movimento de Justiça Portuguesa será encabeçado por José Castelo Branco e as legislativas estão marcadas para outubro.

José Castelo Branco está decidido em tornar-se no próximo Primeiro-Ministro e até já está pronto para reunir assinaturas.Nesta segunda-feira, 3 de junho, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos comentaram o caso no 'Programa da Cristina', deixando a apresentadora incrédula com a decisão.Apesar de ser amiga de José Castelo Branco, a estrela da SIC aconselha o socialite a não seguir política. "Eu gosto muito do Zé, adoro o Zé, agora, política, capacidade zero. Tenho de lhe dizer isto", afirmou em direto.