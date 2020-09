Cristina Ferreira reage a derrota de audiências com 'farpa' a Daniel Oliveira

Parabéns às nossas equipas! A SIC liderou em todos os programas emitidos desde o ‘Casa Feliz’ até ao ‘Passadeira Vermelha’, ao final da noite. Mais de 16 horas consecutivas a merecer a preferência do público. Uma vitória coletiva e um prémio justo para o empenho e talento de todos. Obrigado!", escreveu o diretor de programas da estação de Paço d'Arcos.



De seguida, Cristina Ferreira não resistiu a 'responder' ao ex-diretor e partilhou uma mensagem sobre o começo do trabalho na TVI, como ela intitula, a 'Era da Cristina'.



"Só agora percebi o quão especial foi o dia hoje. O segundo, da caminhada. Recebi centenas de mensagens, tanta gente a desejar-me sorte, a torcer, a perceber o brilho no olhar", começou por escrever a ex-estrela da SIC.



"A TVI não ganhou hoje, não vai ganhar amanhã. Eu ainda não apareci na televisão", contra-atacou, reforçando mais uma vez o quanto está dedicada.



"Trabalhei muito, continuo cheia de e-mails, tenho reuniões marcadas em todas as linhas da agenda, recebo mil vídeos do que está a ser trabalhado, amanhã começo cedo outra vez, muito se vai dizer nos próximos tempos e no fim, uma leveza como nunca. Vai dar certo. E não mudava uma vírgula. E eu até sou de mudar", disse ainda, confiante do futuro.





Cristina Ferreira mostra início do futuro na TVI

