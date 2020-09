Cristina Ferreira reage a fotografia atrevida de Ruben Rua

Cristina Ferreira não resistiu a uma nova imagem de Ruben Rua onde o apresentador mostra mais uma vez o seu lado ousado.De roupa interior, o rosto da TVI surge deitado no sofá e levou as milhares de seguidoras ao 'delírio'. "Em casa", escreveu o manequim.atirou a nova diretora de programas de entretenimento e ficção da estação de Queluz.O comentário de Cristina não passou despercebido., brincou uma admiradora., foram alguns dos comentários deixados pelas fãs que ficaram 'derretidas' com a sensualidade.Houve quem ainda aproveitasse para provocar Cristina Ferreira e Ruben Rua, que continuam a demonstrar a cumplicidade que os une., escreveu uma seguidora.Recorde-se quedurante as férias da apresentadora. Rubenque deu que falar nas redes sociais.