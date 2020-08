Cristina Ferreira recebe ajuda para pagar indemnização: “Se for preciso vamos vender bifanas”

15:40

A indemnização que Cristina Ferreira terá de pagar à SIC no valor de 20 milhões de euros, relativos à quebra de contrato e receitas publicitárias com o canal está a fazer correr muita tinta na imprensa. Após ter recebido o pedido de notificação do canal de Paço d’Arcos, a apresentadora mostrou-se indiferente e continuou a partilhar fotografias das férias nas redes sociais.

De imediato, os fãs fizeram sentir o apoio à apresentadora e alguns até se ofereceram para ajudar a pagar a indemnização.

"E setembro é já amanhã! Força Cristina. Os cães ladram e a caravana passa", "Bom dia alegria. Para pagar os 20 milhões à SIC, se for preciso vamos vender bifanas porque as estacas ainda estão lá" ou "A despreocupação de dever 20 milhões à SIC. É assim mesmo", são alguns dos comentários de apoio que se podem ler numa das fotografias que a apresentadora partilhou na sua conta de Instagram.

Recorde-se que a apresentadora reagiu ao pedido de notificação do canal de Paço d’Arcos, admitindo que está disposta a lutar na Justiça para defender os seus interesses.