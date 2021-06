Cristina Ferreira recebe colo da família após duro embate

Os últimos meses revelaram-se difíceis para Cristina Ferreira, que desde que assumiu as rédeas da TVI tem sofrido duros embates.Embora tenha reduzido o fosso nas audiências para a rival SIC, os números conquistados têm provocado dores de cabeça e muitas críticas por parte dos espectadores, que apontam o dedo aos formatos e aos respetivos apresentadores."Já chega. Cansa. Imaginem-se durante meses, anos, a conviver com [acusações]. Fui eu que escolhi esta vida? Fui. Se isso justifica este tipo de agressão? Não."Cristina elegeu uma unidade hoteleira de luxo, onde a pernoita ronda os 500 euros. As comodidades são várias, desde piscina e refeições majestosas.O suficiente para a apresentadora baixar a guarda e refugiar-se no amor daqueles de que tanto estima.O processo na Justiça que opõe a SIC e Cristina Ferreira está prestes a começar. Esperam-se dias difíceis para a estrela da TVI, a quem é pedida uma indemnização milionária (cerca de 20 milhões de euros) pela quebra abrupta do contrato de exclusividade com a estação da Impresa.