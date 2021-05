Cristina Ferreira recebe convite especial do patrão para passeio no Douro

22 mai 2021 • 15:57

Com uma agenda repleta de compromissos profissionais de segunda a sexta,aproveitou a pausa de fim de semana para relaxar longe de casa.A estrela do canal de Queluz de Baixo participou num cruzeiro, do Porto a Pinhão, a convite da Mistyc Invest, empresa de Mário Ferreira, que é dono da Douro Azul. Entre os convidados presentes estava também o ministro de Estado e da Economia, Pedro Siza Vieira, e a mulher, Cristina.Segurança privadoRodeada de luxo e conforto, Cristina Ferreira foi partilhando alguns pormenores da viagem com os seguidores das redes sociais, como o quarto onde passou a noite de sábado. "", confessou, reforçando que fica sempre encantada com as paisagens do Norte do País. "".No domingo, quando regressou a casa, as mordomias continuaram. É que Cristina Ferreira foi conduzida do Douro à Malveira por um motorista especial: Gonçalo Salgado, o segurança privado que acompanha Cristiano Ronaldo quando este vem a Portugal. "", brincou, num vídeo em que se mostra no banco de trás do carro.