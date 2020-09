Cristina Ferreira recomeça ao lado dos que mais confia Depois das férias, estrela já está a trabalhar na TVI e promete surpresas.

Cristina Ferreira recomeça ao lado dos que mais confia

05 set 2020 • 15:11

Érodeada das pessoas em quem mais confia que Cristina Ferreira regressa à TVI, pela porta grande, naquele que é o seu recomeço na estação de Queluz de Baixo. Para o seu regresso, rodeou-se de amigos e profissionais, naquele que foi um verdadeiro desfalque para a concorrência. Além do realizador João Patrício, de André Manso e Lourdes Guerreiro, que integram a direção de Ficção e Entretenimento, Cristina trouxe ainda consigo grande parte dos protagonistas do seu antigo programa, como foi o caso de Rúben Vieira, mais conhecido por Ben. "Todas as pessoas em quem ela confia vieram para a TVI. Portanto, agora sente-se verdadeiramente em casa. Além daqueles que trouxe consigo, reencontra pessoas em quem também confia, como é o caso do Pedro [Teixeira] e do Manuel [Luís Goucha]", diz uma fonte.



Ruben Rua de volta

Neste regresso, Cristina não esquece as pessoas que sempre estiveram a seu lado, como é o caso de Ruben Rua. O apresentador e modelo, que estava sem projetos em televisão, regressa agora à TVI com um novo desafio que lhe foi proposto pela estrela. Os dois mantêm uma relação de grande cumplicidade e recentemente partilharam uma semana de férias juntos no Algarve, a bordo de um iate de luxo. A animação foi uma constante.

