Cristina Ferreira recorda momento dramático: "A minha mãe perguntou-me se tinha cancro"

Cristina Ferreira lançou o livro 'Pra Cima de Puta', onde relata algumas situações difíceis que tem vivido, nomeadamente pelos insultos que recebe através das redes sociais.Mas não é só a estrela que sofre com tudo aquilo que é escrito e dito sobre si. Cristina diz que tenta proteger a família ao máximo, mas nem sempre o consegue., começou por contar, recordando um episódio delicado, em que a mãe viu uma capa de uma revista que associava a sua imagem ao tema do cancro, o que poderia sugerir que a apresentadora tivesse doente.A atual diretora de ficção e entretenimento da TVI revela que a mãe sentiu necessidade de lhe perguntar se estava doente e que isso a entristeceu, deixando-a revoltada., lamenta.No livro, Cristina relata vários aspetos relacionados com a sua vida privada e explica por que não voltou a apaixonar-se depois da rutura com António Casinhas.