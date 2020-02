Cristina Ferreira recruta novos talentos para a SIC

28 fev 2020 • 16:05

Depois da saída de Cláudio Ramos para a TVI,. ‘Tina Show’ é a nova rubrica de ‘O Programa da Cristina’, um concurso de talentos que pretende promover o melhor que se faz em Portugal em diversas áreas.A novidade foi avançada pela própria apresentadora, que se mostra entusiasmada com o projeto.Se tem um talento e quer mostrar, seja ele qual for, nem que seja tirar macacos do nariz com o cotovelo, inscreva-se e pode ser que a sua vida mude para sempre. Aqui a Tina está à espera que você dê show", anunciou Cristina Ferreira.As inscrições estão abertas e a apresentadora de Paço de Arcos promete muitas surpresas. Recorde-se que, para já, Cristina Ferreira mantém-se a solo na condução do programa das manhãs.