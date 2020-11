Cristina Ferreira reduz ordenado a Fátima Lopes

A nova diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, Cristina Ferreira, continua a implementar mudanças. De modo a reformular a grelha da estação de Queluz de Baixo, a apresentadora pretende afastar Fátima Lopes das tardes do canal e, consequentemente, reduzir-lhe o ordenado.

Mas, esta já não é a primeira vez que a apresentadora de 'A Tarde é Sua' sofre uma redução no seu ordenado. Quando renovou contrato com a estação televisiva, há um ano, a comunicadora auferia 30 mil euros e passou a receber 18 mil: nove por ser apresentadora do canal e outros nove pelo seu programa diário.

Agora, o ordenado da comunicadora de 51 anos volta a estar em risco. Caso Cristina Ferreira decida afastar Fátima do seu programa diário, o ordenado será reduzido para 9 mil euros.



"A Fátima está muito chateada com esta situação, como é natural. É que, ainda por cima, o que ganhava com a publicidade também deve desaparecer, pois no novo programa não existirá da mesma forma que num programa diário", revelou uma fonte à ‘TVMais’.

Contudo, Fátima Lopes poderá ser dispensada pela TVI, sem direito a indemnização: "Ela tem um contrato de um ano mais um ano. O primeiro chega agora ao fim e o próximo tem uma nuance. É que, nos segundos 12 meses, qualquer uma das partes pode terminar unilateralmente o contrato sem necessidade de indemnização".

Segundo a mesma fonte, a apresentadora não terá gostado do novo plano de Cristina: "Isto quer dizer que a Fátima está zangada com a saída das tardes e os cortes no salário, mas nem sequer pode reclamar, pois sujeita-se a que terminem o contrato imediatamente e isso ela não quer".

"Se a relação dela com Cristina Ferreira já não era próxima, agora então é que as coisas não se endireitam", rematou a fonte.