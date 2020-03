"Mau exemplo": Cristina Ferreira regressa ao trabalho debaixo de críticas

Falou ontem das pessoas que andavam na rua, mas afinal também anda. Que moral", "Que mau exemplo para quem é vista por tantos", "Tanta 'histeria' em que todos temos de ficar em casa, mas afinal, quando se tem de justificar o ordenado a coisa muda de figura. Coitadinhos dos que precisam", "O seu amigo Goucha, obrigou a Cristina a engolir um sapo?", são algumas das mensagens que se podem ler, sem escapar a ver o seu regresso ser associado a uma luta de audiências, visto que Manuel Luís Goucha continuou sempre em direto no 'Você na TV', na TVI, a comandar o programa sozinho, sem a colega Maria Cerqueira Gomes.



"Vai para casa", atirou outro seguidor.



Perante estes comentários, muitos fãs de Cristina Ferreira saíram em sua defesa. No entanto, a apresentadora remeteu-se ao silêncio.







Também o assistente de produção do programa da Cristina, Ben, marido de Rita Ferro Rodrigues, regressou ao trabalho para acompanhar a estrela da SIC nesta fase. Rita Ferro Rodrigues não lhe poupou uma declaração publicamente para dar força ao companheiro neste momento delicado.

Cristina Ferreira regressou ao trabalho na manhã desta segunda-feira, dia 23 de março, para voltar a fazer companhia em direto aos espectadores durante o 'Programa da Cristina', depois de admitir estar com medo de voltar à rotina devido ao coronavírus. Após vários dias de quarentena, onde se foi mostrando em casa a cumprir as medidas de prevenção contra o vírus , a apresentadora voltou ao ecrã, apesar da preocupação que tem manifestado devido à propagação da doença.Apesar de muitos se mostrarem felizes por voltar a ver a estrela das manhãs no direto matinal, admitindo que as saudades já eram muitas, Cristina não escapou a críticas por deixar de cumprir a quarentena.