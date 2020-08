Cristina Ferreira rendida ao mais novo elemento da 'família'

10 ago 2020 • 16:23

Cristina Ferreira utilizou as redes sociais para assinalar o nascimento do "sobrinho", filho do realizador João Patrício, um dos seus homens de confiança.

A apresentadora mostrou-se rendida ao mais novo elemento da 'família', que nasceu este domingo, dia 9 de agosto, e fez questão de assinalar a data nas redes sociais.

"Já nasceu o Vasco. Parabéns, João Patrício", escreveu a nova Diretora de Entretenimento e Ficção na legenda da fotografia que partilhou do amigo a segurar o recém-nascido.

Recorde-se que João Patrício é um dos homens de confiança de Cristina Ferreira, tendo acompanhado a apresentadora na sua mudança da TVI para a SIC no verão de 2018, onde trabalhou como realizador de ‘O Programa da Cristina’. Agora, o realizador volta a acompanhar a comunicadora no seu regresso ao canal de Queluz de Baixo.