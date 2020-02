Cristina Ferreira renova decoração do programa: "Agora é que o Cláudio não sai cá de casa"

Às 10h abro a porta.", escreveu nas redes sociais, antes do grande momento.







"Estou no jardim porque não me deixam ver a casa nova", brincou Cláudio, antes de entrar na casa, guiado pelas mãos da companheira. "O vizinho está em pulgas. Agora é que ele não sai cá de casa", disse Cristina.



" , escreveu nas redes sociais, antes do grande momento., brincou Cláudio, antes de entrar na casa, guiado pelas mãos da companheira., disse Cristina.

Eu lá deixava passar uma inauguração sem um vestido de lantejoulas!", atirou a ex-colega de Manuel Luís Goucha.



Cristina Ferreira começou a semana em grande. A apresentadora apresentou aos espectadores a nova decoração da casa onde surge todas as manhãs na antena da SIC, no 'Programa da Cristina'.A estrela do canal mostrou-se ansiosa para exibir os detalhes renovados do interior do estúdio., questionou ainda aos fãs, que se apresentou na emissão com um vestido de lantejoulas que lhe valeu rasgados elogios.

Das várias novidades destacaram-se a cozinha totalmente renovada e a casa de banho que Cristina tem junto com o quarto, que também sofreu mudanças.

A sala de estar, o corredor, o closet e o escritório também sofreram alterações com mobília nova e diferentes papéis de parede.



Os seguidores de Cristina Ferreira não descansaram enquanto não viram a casa renovada. Cristina fez questão de partilhar algumas mensagens no Instagram que comprovam a ansiedade dos fãs. "Já não aguento de curiosidade", "Até parece que estou à espera de um prémio", "Vou estar colada à televisão", "Estou com contrações e nem estou grávida, estou ansiosa", foram algumas das mensagens inéditas recebidas pelo rosto das manhãs.



Após desvendada a nova decoração, os seguidores do programa também não pouparam elogios. "Que linda mansão", "Adorei", "A cozinha ficou maravilhosa, cozinha de revista", "Adoro os tons", foram alguns dos comentários que encheram o coração de Cristina Ferreira.





A carregar o vídeo ...

O cenário do 'Programa da Cristina' está renovado e a apresentadora não esconde o entusiasmo.