Cristina Ferreira repreende Ruben Rua

Ruben Rua, Cristina Ferreira

01:30

José Lúcio Duarte

As fracas audiências de ‘VivaVida’, apresentado por Ruben Rua e Helena Coelho, na TVI, são um motivo de preocupação para Cristina Ferreira, diretora de Entretenimento e Ficção do canal. Ainda em isolamento, a estrela faz questão de manter os compromissos profissionais. Desta forma, Cristina reuniu-se com a equipa do magazine das tardes de sábado, através de videoconferência, e revelou imagens do encontro, nas redes sociais. De acordo com o site ‘Flash!’, numa das intervenções, Cristina surge de cara lavada mas com "expressão de poucos amigos", dando a entender que estava desagradada com alguma situação relacionada com o programa. No vídeo, Ruben surge de semblante carregado e Helena Coelho aparece a roer as unhas, em sinal de preocupação.No entanto, fonte próxima de Cristina nega o ambiente de tensão com a equipa. "Se a Cristina estivesse a dar um raspanete ao Ruben, não iria publicar esta imagem."No que respeita a audiências, ‘VivaVida’ continua sem conquistar a atenção do público. Na última emissão, o formato classificou-se em terceiro lugar, ficando atrás da SIC e da RTP1.Recorde-se que Ruben Rua – que também está em isolamento – é uma das apostas de Cristina, com quem mantém uma relação de cumplicidade.