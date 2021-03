Cristina Ferreira resgata amigo à SIC e junta-o com Fanny no 'Somos Portugal'

Cristina Ferreira continua a fazer alterações na TVI. Decidida a dar um novo rumo aos domingos do canal, a diretora de Entretenimento e Ficção da estação foi à SIC 'resgatar' um amigo, o comentador do 'Passadeira Vermelha' Zé Lopes, que irá fazer parte do elenco fixo do programa 'Somos Portugal', da TVI. Porém, as novidades não se ficam por aqui. Fanny, ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' também irá fazer parte do leque de apresentadores, segundo a revista Maria.



"A partir do próximo domingo, o 'Somos Portugal' tem um elenco fixo. É um conjunto de seis apresentadores: Mónica Jardim, Santiago Lagoá, Ben, associado ao Camião do Ben, Zé Lopes, Fanny Rodrigues e Ana Arrebentinha", revelou uma fonte oficial da estação de Queluz de Baixo à publicação.



"uma vertente mais fresca e mais divertida, vai ter um papel mais disruptivo". "O Zé Lopes começou como estagiário na TVI, depois foi amadrinhado pela Cristina Ferreira, que o levou para a SIC, e agora foi convidado pela direção de Entretenimento e Ficção da TVI para integrar a equipa do ‘Somos Portugal'", acrescentou a mesma fonte.



Quem também irá integrar o leque de apresentadores é Fanny, que vai "representar a portugalidade e o povo".