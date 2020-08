Cristina Ferreira responde a fã que critica ter afastado Cláudio Ramos do 'Big Brother'

19:46

Cristina Ferreira tem partilhado vários momentos das férias com os seguidores nas redes sociais e na última terça-feira, dia 11 de agosto, não foi exceção. Contudo, a nova Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI acabou por ser criticada por uma internauta, que se mostrou insatisfeita com o "afastamento" de Cláudio Ramos do ‘Big Brother’.

"Cristina, tenho acompanhado o seu trabalho reconhecendo o seu profissionalismo, empatia e várias vezes desmistifiquei os preconceitos que alguns tinham contra si. Como tal sinto o direito de criticar a sua decisão no afastamento do Cláudio. Não é bonito. Faça uma estatística e verá que isso é um tiro no pé. Que pena", escreveu a internauta na legenda da fotografia que a apresentadora partilhou.

Cristina Ferreira não se conteve e respondeu à seguidora: "É esperar para ver", afirmou, acrescentando o emoji de um piscar de olho.

Recorde-se que Cláudio Ramos vai ser substituído por Teresa Guilherme na próxima edição do ‘Big Brother’.