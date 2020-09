Cristina Ferreira reúne com advogados em nova bomba

CM surpreendeu Cristina à saída do escritório de advogados que a representa

Foto: Duarte Roriz

Rute Lourenço

Setembro começou ontem e marcou o arranque do contrato de Cristina Ferreira com a TVI. Mas no seu primeiro dia oficial ao serviço do canal de Queluz de Baixo, foram questões relacionadas com a SIC que lhe tomaram mais tempo. Depois de ter passado parte da manhã na TVI, a acompanhar o programa ‘Você na TV!’ - no qual entrou através de uma chamada telefónica diretamente do seu novo gabinete – a estrela reuniu-se com os advogados para definir questões relacionadas com o processo que a opõe à SIC.O prazo estipulado para Cristina pagar os 20 milhões de euros de indemnização exigidos pelo canal termina hoje e, com a recusa da estrela em abrir os cordões à bolsa, o caso segue para tribunal. Um processo que Cristina quer preparar até ao mais ínfimo detalhe. Ontem, esteve várias horas reunida no escritório de advogados Vieira de Almeida para alinhavar estratégias.surpreendeu-a a deixar o espaço, acompanhada pelo realizador João Patrício, um dos seus braços-direitos, e que conduzia a nova bomba da apresentadora, um Range Rover Sport, que pode custar até 205 mil euros.Este é um dos luxos de Cristina, que vai ganhar 2,6 milhões de euros por ano na TVI, num valor que pode atingir os 3 milhões com contrapartidas publicitárias. Ontem, a estrela anunciou parte do que será o seu novo trabalho na estação, onde terá o programa ‘Dia de Cristina’. Desvendou ainda outros pormenores. "Vai continuar a ser apresentadora? Vou. Vai juntar-se ao Goucha? Vou. Vai ter um programa novo? Vou", escreveu.