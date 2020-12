Cristina Ferreira revela amor eterno por António Casinhas

Nos últimos meses, a cumplicidade entre Cristina Ferreira e Ruben Rua não passou despercebida, com várias fontes a garantirem que os dois vivem um romance em segredo.No entanto, a paixão não foi confirmada pela estrela da TVI que, no seu mais recente livro, ‘Pra Cima de Puta’, descarta qualquer novo relacionamento amoroso. "", explicou, mostrando, desta forma, que o coração continua por ocupar.A diretora de Ficção e Entretenimento da TVI afirma ainda que no dia em que viver um novo amor, se fizer sentido, falará publicamente sobre o assunto.No livro, a estrela falou ainda das preocupações relativas ao filho Tiago, de 13 anos. No entanto, garante que este tem estrutura suficiente para saber lidar com o mediatismo da mãe. "A apresentadora faz questão de proteger a família ao máximo, razão pela qual não mostra publicamente o filho. Os pais também são resguardados.