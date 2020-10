Cristina Ferreira revela as piores mensagens dos seguidores: "Vaca presunçosa e bimba peixeira"

Cristina Ferreira tenta ser indiferente aos insultos que recebe diariamente nas redes sociais, no entanto, admite que nem sempre é fácil.



"Tenho aqui uma [seguidora] que todos os dias gosta de me brindar. A senhora perde tempo da vida dela a dizer-me coisas terríveis", começou por dizer em entrevista à Rádio Comercial, na manhã desta quarta-feira.





A apresentadora chegou mesmo a ler uma das mensagens recebidas: "".

No final mostrou-se indignada com tanto ódio nas redes sociais. "O que leva uma pessoa a dizer isto?!".

Cristina Ferreira alerta para a gravidade destas situações. "Eu se não tivesse uma estrutura muito forte, e não tivesse pessoas à volta que me seguram, porque sozinhos não somos nada, já me tinha suicidado há anos. As pessoas não têm noção das implicações que uma frase pode ter. As palavras magoam muito, são verdadeiras armas de arremesso".