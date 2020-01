Cristina Ferreira revela mágoa com sonho "travado" pela TVI

Cristina Ferreira está em êxtase com o primeiro aniversário d'O Programa da Cristina', da SIC.



A apresentadora partilhou através das redes sociais uma mensagem enviada por João Patrício, realizador do seu formato no terceiro canal. O texto deixou transparecer a mágoa do profissional e Cristina por terem levado uma nega da TVI, há cerca de sete anos.





Em 2013 sonhámos ser possível. Em conversas de corredor, na make-up, em intervalos, entre programas, em viagens para os Especiais ou em almoços imprevistos... Lá sonhávamos. Cada divisão, cada personagem, cada forma, cada potencialidade, cada embrulho. O brilho e a certeza iam aumentando e mesmo depois de ter sido "travado", a nossa reação foi olhar um para o outro e dizer: «Um dia vai acontecer». E aconteceu", lê-se.





João Patrício deixa ainda rasgados elogios à estrela da SIC. "Vês televisão nos detalhes da vida, de uma forma tão intuitiva e instantânea que espanta. És o que quiseres ser."



Em junho passado, Cristina Ferreira havia falado pela primeira vez sobre o tema.



"No dia em que alinhei um programa de sonho, há 4 anos, que se chamava Cristina coMvida. Era o Programa da Cristina. Só nos enganámos na morada, João Patrício. O endereço estava errado, mas o "sonho" estava destinado", escreveu no Daily Cristina.