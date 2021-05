Cristina Ferreira revela mágoa por estar afastada do clã Carreira

17:57

Se dúvidas houvesse deixaram de existir.O ambiente de tensão instalou-se após a morte de Sara Carreira, a 5 de dezembro de 2020. Em causa estão várias atitudes da apresentadora que não foram bem vistas pelo cantor, que sentiu que o luto da família não foi respeitado.Após a morte da ‘princesa’ do clã, David Carreira foi requisitado para regressar à novela ‘Bem Me Quer’ (TVI) e gravar cenas com um carro idêntico ao usado na tragédia que vitimou a irmã.sobre a música ‘Festa’, de David Carreira, que se ouviu, no dia do funeral da jovem, no estúdio do já terminado programa ‘Dia de Cristina’."Que raio de música é essa?", perguntou a apresentadora ao entrar em direto. "Isso é o melhor que tu tens para mim? Credo! O DJ bebeu. Não quero isso, quero entrar com outra coisa, vou-me embora", disse.Afastada da família Carreira, Cristina Ferreira sente-se magoada e injustiçada uma vez que não queria que a situação chegasse a este ponto sem retorno. ", revelou uma fonte à ‘Vidas’ que considera difícil uma possível reconciliação, uma vez que Tony Carreira se mostra intransigente. "A verdade é que ele está muito magoado."Apesar da exclusão de Cristina, a Associação Sara Carreira, que pretende perpetuar o seu legado, tem padrinhos de renome em Portugal, como Cristiano Ronaldo, João Baião e Catarina Furtado.