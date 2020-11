Cristina Ferreira revela pormenores sobre a "debandada" da equipa do seu programa

A carregar o vídeo ...

Apresentadora fica incrédula com talento de assistente de produção.

Após graves acusações, Cristina Ferreira quebrou o silêncio em relação ao afastamento dos trabalhadadores do formato.A apresentadora aproveitou, ainda, para esclarecer o seu alegado "mau feitio" atrás das câmaras.Durante as últimas duas semanas o 'Dia de Cristina' esteve suspenso, devido ao isolamento profilático imposto a Cristina Ferreira após ter estado em contacto direto com Bárbara Bandeira, que testou positivo à Covid-19.