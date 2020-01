Cristina Ferreira revela pormenores da lingerie que usa

Cristina Ferreira

20:21

Cristina Ferreira não tem papas na língua e não hesitou em entrar numa brincadeira durante os bastidores do programa '5 para a Meia Noite', da RTP1.Quando questionada sobre o que leva na mala, a estrela da SIC respondeu: "Levo umas cuecas, porque eu gosto de trocar a meio do dia".Sobre o tipo de lingerie que gosta, Cristina conta que depende da altura do dia. "".