Cristina Ferreira revela porque nunca expôs publicamente o filho e os pais

Nesta segunda-feira, dia 16 de novembro, Cristina Ferreira recorreu às redes sociais para partilhar um excerto do seu mais recente projeto. 'Pra Cima de Puta' é o novo livro lançado pela apresentadora, e que já está a dar que falar. A escolha impactante do título está a suscitar curiosidade nos leitores.

No excerto escolhido para representar a 'grande novidade', a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI revela o motivo de nunca ter exposto publicamente o filho ou qualquer outro elemento da sua família.

"Há o lado privado que tentei preservar desde o início. Sempre quis manter um lado que ninguém conhecesse. Que fosse só meu e dos meus. Um lado capaz de me proteger." começou por partilhar na sua página de Instagram.

E continuou "Nunca partilhei ou expus publicamente a minha mãe, o meu filho, o meu pai, as pessoas que me são próximas. Não quero que ninguém fique com eles. São o último reduto de privacidade, privacidade que não tenho em lado algum em Portugal."



Ao preservar a sua vida pessoal, Cristina Ferreira mostra conseguir alguma "normalidade" no meio da fama e do sucesso.



"Ganhar estofo também faz parte do percurso. O caminho faz-se caminhando. Endureci. É a única opção possível, se queremos viver", pode ler-se no livro lançado pela apresentadora.