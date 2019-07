Cristina Ferreira revela problema de saúde

"Nos últimos tempos tive muitos dias em que me apeteceu contar. Outros em que não me apeteceu nada. Não gosto sequer de o fazer. Mas talvez tenha chegado o dia", começou por escrever a estrela da SIC num texto partilhado no seu blog, onde acabou por revelar o seu diagnóstico.



Houve tempos em que inchava de tal maneira que parecia grávida de cinco meses. Por mais restrições alimentares que fizesse não mudava nada. Sempre que ia de férias ficava magra, mesmo a comer de tudo. A Dra. Iara chegou mesmo a dizer-me que eu só tinha uma solução para o meu problema, ir de férias. Como não posso estar sempre de férias e já suspeitando o que era, fizemos as análises e chegaram os resultados", revelou a apresentadora.

"O stress tem implicações nos meus níveis de cortisol e o meu corpo reage imediatamente. O que é que isso quer dizer: um dia bem, o outro inchadíssima, um dia magra, um dia com mais três quilos, um dia não mostras os braços, no outro as pernas, agora usas um vestido largo para não se ver a barriga, come porque não vale de nada não comeres, vai ao ginásio mas o músculo não fica. E todos dias na televisão com gente a ver", confessou Cristina.

Uma vez que a origem era o stress e seria incontrolável, a única solução apresentada pelos médicos foram "ansiolíticos e antidepressivos". Uma opção rejeitada de imediato pela apresentadora.



Apesar da opinião dos médicos, Cristina Ferreira mantém o seu estilo de vida aterefado, ressalvando que foi "a vida que escolheu". Ainda assim, a comunicadora afirma gostar da sua imagem e garante que tudo fará para manter um estilo de vida saudável.