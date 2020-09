Cristina Ferreira revela que conheceu a 'Voz': "Demorei 17 anos"

Cristina Ferreira revela-se ansiosa pela estreia do novo 'Big Brother - A Revolução' que vai marcar o regresso de Teresa Guilherme ao pequeno ecrã.

A nova diretora de Entretenimento e Ficção da TVI mostrou vários momentos onde surge a preparar tudo para a próxima edição do reality show.



De visita a casa mais vigiada do país, mostrou uma mensagem no exterior, numa planta. "Dia 13, a revolução", pode ler-se. De seguida, a apresentadora visitou os estúdios do formato. "A controlar a casa", escreveu para os milhares de seguidores.

Cristina Ferreira revelou ainda que conheceu a famosa personagem 'Voz' que acompanha os reality shows desde a estreia da primeira 'Casa dos Segredos', em 2010.

"Acabei de conhecer a voz do BB. Demorei 17 anos", referiu a estrela da estação de Queluz.



"Vocês pediram tanto que eu digo: é muito charmoso", confessou.



Recorde-se que Cristina Ferreira foi acusada de se vingar de Cláudio Ramos após ter afastado o colega da condução do novo 'Big Brother'.

A carregar o vídeo ...

Cristina Ferreira mostra início do futuro na TVI