Cristina Ferreira revela que não oferece prendas no Natal ao filho

Aépoca de festas já está decidida em casa de Cristina Ferreira. "Eu gosto muito do Natal. É a época mais feliz do ano. Mas felizmente eu não preciso do Natal para ter a família reunida, porque nos reunimos diariamente, embora perceba que no Natal há um outro espírito", conta. Na mesa "tal como é habitual" serão "cerca de 30 pessoas". "A decoração fica a cargo dos mais novos, os mais velhos fazem a comida. Um ano mudámos mas desistimos logo no ano seguinte", revela a apresentadora de ‘Programa da Cristina’.A estrela da SIC não começou foi ainda na azáfama das compras. "Até porque nem se dá prendas a toda a gente, só aos mais novos", explica. "Por exemplo, eu nunca dou uma prenda ao Tiago [o filho]. Isso ficou assente há muito tempo. Nem nos anos e nem no Natal, até porque ele tem tantas. Qual é a diferença da prenda da mãe?", pergunta. "Essa faz diferença ali em março ou abril...quando ninguém dá nada", confessa.Quando se fala em família reunida à mesa, Cristina Ferreira nunca exclui a família do ex-companheiro, António Casinhas nem o próprio. "Eu quando partilho que tenho uma bonita relação com a família do pai do meu filho é porque acho que dessa forma faço as pessoas perceberem que a harmonia familiar é essencial. É uma mensagem que eu gosto de passar", explica.Quanto a 2020, Cristina só quer que seja igual a 2019. "Não peço mais do que isso", diz sem querer adiantar mais sobre o assunto, até porque garante que se existirem novidades será no seu programa. "O programa da manhã é muito moldável e haverá sem dúvida novidades". Contudo, uma regra manter-se-á. Não poderá receber Rita Pereira, Pedro Teixeira ou Manuel Luís Goucha na sua "casa". "Sei que há algumas pessoas que nunca vou poder ter na minha casa porque fazem parte de outro canal que é concorrência direta.Eu por mim ia lá tudo. E já lá tive muita gente, até grandes intervenientes da RTP, mas percebo que para a TVI não seja fácil", diz. "Como de resto a SIC também não me deixa ir à TVI. Mas aqui as leis é que ditam as coisas. E as pessoa já perceberam que as leis não mudam as pessoas e eu continuo a ser amiga da Rita, do Pedro, e do Manuel..."