Cristina Ferreira revelou que, recentemente, decidiu fazer alguns exames e descobriu que tem uma bactéria rara.A apresentadora de 42 anos descreveu a situação durante a emissão do 'Programa da Cristina'., começa por contar em conversa com Catarina Gouveia e Ione Omena, esta segunda-feira, que estiverma nos bastidores., continuou.A estrela da SIC revela que oque gostatem em si o, desabafou o rosto das manhãs.A estrela da SIC revelou que foi aconselhada pela nutriucionista a fazer os exames em causa, de forma a entender melhor o problema., lamentou., explicou, mostrando-se tranquila com o assunto., desabafou a ex-companheira de Manuel Luís Goucha.Apesar de não manifestar preocupação, Cristina confessou que ainda não sabe bem como vai resolver o problema de saúde., afirmou.