Cristina Ferreira revela segredo para perda de peso

As novas curvas de Cristina Ferreira, de 43 anos, têm-lhe valido inúmeros elogios nas últimas semanas, mas também têm suscitado muita curiosidade. Sem rodeios, a apresentadora assume que está mais magra e que implementou algumas mudanças na sua alimentação. Uma delas é a prática do jejum intermitente.









“Não é para todos os corpos. Eu deito-me sempre muito cedo. Às vezes, jantava e deitava-me logo a seguir, e agora a minha última refeição é por volta das seis da tarde. Depois, só como por volta das oito da manhã do dia seguinte”, revelou, em conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz no ‘Dois às 10’, da TVI.

Durante o dia, a apresentadora do ‘All Together Now’ come “de tudo” um pouco. “Como pão, como arroz de pato, churrasquinho, feijoada, como tudo (…) eu não como é uma refeição grande à noite”.





Para a sua nova imagem também contribuiu o facto de se sentir mais tranquila emocionalmente. “Tive ansiedade durante muito tempo, mas acho que a felicidade supera sempre a ansiedade e, por isso, se calhar o meu corpo reagiu a essa felicidade e está tranquilo e está como eu quero que ele esteja”, disse Cristina, brincando com os comentários que tem recebido. “Uma pessoa quando fica bem está com problemas. Os fãs estão muito preocupados.”