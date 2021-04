Cristina Ferreira revela segredos da dieta que a fez perder "oito quilos em cinco meses"

Além das ambições profissionais, Cristina Ferreira traçou alguns objetivos pessoais, como perder peso, e as diferenças são cada vez mais evidentes. No entanto, só agora é que a diretora da TVI revelou os segredos por detrás da dieta."Perdi oito quilos sem ter noção nenhuma, em cinco meses." Os principais aliados foram a força de vontade e os conselhos da nutricionista Iara Rodrigues, que recomendou um jejum intermitente. A última refeição da apresentadora de Queluz de Baixo é por volta das 18 horas e só volta a ingerir alimentos a partir das 9 horas do dia seguinte. "O corpo habitua-se à quantidade de comida que tu lhe dás", explicou, radiante com os resultados obtidos até ao momento.Atualmente, Cristina está a pesar 60 quilos e só descobriu este número ao subir à balança durante as recentes férias no Dubai, com a melhor amiga Catarina Duarte, que fizeram correr muito tinta.As alterações físicas de Cristina Ferreira deram-se ainda ao comando de ‘O Programa da Cristina’, na SIC, nos primeiros meses de 2020 e não passaram despercebidas. Nas redes sociais, vários admiradores questionaram as razões da mudança. "O meu corpo não está bem, está em desequilíbrio. Como muito pouco e mesmo o pouco que como, chego, às vezes, a inchar a barriga, inflama, às vezes tenho muitas picadas", explicou, sublinhando que recorreu a apoio médico em Espanha. "O exame detetou um bactéria rara." Este problema foi ultrapassado com o apoio de Iara Rodrigues, que elogiou o esforço da paciente e amiga: "Disseste que ias ficar fit e cumpriste."Perder peso, manter a silhueta curvilínea e o bem-estar físico são algumas das metas das estrelas nacionais, que partilham nas redes sociais os segredos para o ‘corpo perfeito’. Sofia Ribeiro, Catarina Gouveia e Diana Monteiro divulgam várias receitas saudáveis com os admiradores, que aliam com a prática regular de exercício. Luciana Abreu conta com o apoio de cintas modeladoras. Vanessa Oliveira está a cumprir plano de uma clínica.