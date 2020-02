Cristina Ferreira revela sinais de tensão e instabilidade

Os melhores momentos de Cristina e Cláudio Ramos no programa

Há um ano que Cristina Ferreira vivia sem percalços na SIC, a saborear as vitórias nas audiências e cada vez mais satisfeita com a cumplicidade criada com Cláudio Ramos, mais do que o seu vizinho, um dos seus pilares no programa.Mas na última segunda-feira, toda essa harmonia quebrou-se quando o apresentador anunciou que estava de saída para a TVI . "", começa por contar uma fonte, acrescentando que a estrela se sentiu desiludida e traída. "."







Por isso, Cristina foi considerada algo fria na despedida de Cláudio, apenas lhe dedicando algumas palavras um dia depois da mudança para os rivais da TVI. "".Na hora da despedida, Cláudio Ramos não escondeu o sentimento especial que guarda da relação com Cristina Ferreira. "A minha Cristina, sei que está ‘triste’, não comigo, mas pela situação. Está orgulhosa porque me viu sair na procura do que quero, mas triste porque me quer ao seu lado. Ela é das que gosta que as pessoas não tenham medo de mudar, de arriscar, de acreditar", escreveu, acrescentando: "Tenho claro na minha cabeça que a nossa história não acabou aqui. Sei que nunca lhe falhei, mesmo quando eventualmente, entre ela e os seus botões, pudesse ter medo que eu falhasse, porque correu riscos e confiou."