Cristina Ferreira revela vida social mais ativa

A viver a fase mais intensa da sua vida profissional ao conciliar a apresentação do ‘Dia de Cristina’ com o cargo de diretora de Entretenimento e Ficção,tem provado que a vida pessoal não foi descurada.Se antes a estrela maior da TVI era discreta nos momentos em que estava longe da televisão, agora faz questão de partilhar tudo com os seguidores das redes sociais.Além de Ruben Rua, com quem passa a maior parte do tempo livre, Cristina Ferreira tem escolhido a companhia dos amigos Catarina Duarte e Jorge Frade para se divertirem aos fins de semana e nas férias. Os dois até já participam nas já tradicionais caminhadas que faz na Ericeira nos dias de folga.Antes desta mudança para a TVI, a apresentadora era mais contida nos momentos a partilhar com os fãs.