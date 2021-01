Cristina Ferreira revolta-se contra "mentes pequenas que querem a destruição" da TVI

Muito orgulhosa de todos os que nos últimos tempos se entregaram de alma e coração pela TVI", assinalou feliz.



Embora o fosso para a rival SIC esteja a diminuir, Cristina Ferreira tem sido constantemente alvo de críticas por parte de alguns espectadores que se não revêem nas suas escolhas de programação e partiu a louça toda.



" Contra comentários e mentes pequenas que querem a destruição. O que não sabem é que não há vento que deite abaixo quem é feliz e eu estarei sempre aqui. Por todos ", completou.







No último sábado, Maria Cerqueira Gomes e Ruben Rua foram os responsáveis pelo sorriso da diretora de Entretenimento e Ficção do quarto canal.Os apresentadores conduziram a emissão especial 'Em Família' que foi líder no horário, derrubando o rival 'Regresso ao Futuro', da SIC. O programa da TVI agarrou 584 200 telespectadores (6.2% de audiência média e 14.2% de share).