Cristina Ferreira rouba chef Rúben Pacheco Correia à SIC

, começou por escrever.Cristina Ferreira não escondeu a sua felicidade por ver o jovem, que lançou no mundo televisivo, voltar a trabalhar consigo., comentou na publicação do cozinheiro.Para além do 'Cristina ComVida', Rúben "vai ter diversas incursões nos programas da TVI" revelou fonte oficial da estação de Queluz de Baixo.Recorde-se de que a nova aposta de Cristina Ferreira surgiu, pela primeira vez, no 'Programa da Cristina', na SIC. Desde então Rúben marcou presença assiduamente no projeto. Aquando da saída da diretora de Programas e Ficção para a TVI, o jovem manteve-se pela estação de Paço de Arcos, colocando agora um ponto final na sua colaboração.