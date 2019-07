Cristina Ferreira sai em defesa da amiga Rita Pereira

"A Rita está de Rita, sensualona", começou por dizer Cláudio Ramos. "É um vestido para quem tem as partes do lado bem compostinhas… E mais, há ali um momento em que ela, a tirar fotos com as fãs, se viu um bocadinho o rabiosque", disse Cristina Ferreira, que levou o cronista social a recordar os vários comentários que diziam que Rita teria o rabo "descaído".



Rapidamente a estrela da SIC saiu em defesa da amiga de longa data e fez questão de discordar dos comentários que foram feitos: " Não é descaído. Isto é uma mania que as pessoas também têm logo de dizer que é descaído. A pessoa está assim, qualquer pessoa que se põe assim, o rabo fica todo assim, para trás ", afirmou.



Cristina disse ainda que o vestido de Rita era excêntrico e elogiou a ousadia da atriz. "Eu gostei. Eu gosto da Rita. E gosto da Rita a exagerar. E gosto da Rita a ser Rita", afirmou.



Cláudio Ramos também acabou por concordar com a apresentadora, ressalvando que o bumbum da mesma é, por si só, considerado "um sonho".