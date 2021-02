Cristina Ferreira sem perdão dos Carreira após "atitudes infelizes"

Durante anos, Cristina Ferreira e Tony Carreira mostraram publicamente o afeto que sentiam um pelo outro. Uma amizade baseada na confiança e respeito mútuo, que agora chega ao fim depois destes pilares terem sido quebrados, avança uma fonte. Segundo pessoas ligadas ao clã Carreira, o cantor não perdoa a apresentadora por".", explica a fonte.Na altura, o ator teve de gravar cenas de elevada carga dramática, estando num sofrimento profundo, apenas duas semanas após a partida prematura de Sara. Além do mais, Cristina nunca esteve a seu lado nos bastidores, o que também gerou mal-estar.."Indignado com as atitudes de uma pessoa que considerava sua amiga, Tony cortou relações com Cristina e quem o conhece diz que dificilmente a perdoará. "", diz a fonte. Além do cantor, a ‘Vidas’ sabe que também a ex-companheira, Fernanda, ficou muito "triste" com as atitudes da apresentadora, sobretudo para com o filho David.Apesar de ter sido depois da morte de Sara Carreira que a família cortou relações com Cristina Ferreira, a verdade é que nos últimos tempos de vida da jovem a relação já não era a melhor. Isto porque, segundo uma fonte, quando Tony falou a Cristina sobre a enorme vontade e talento que a filha mais nova tinha para a representação, essa porta foi-lhe fechada na TVI. "", explica a fonte.Com a porta fechada na TVI, Sara tinha acabado por conseguir um papel numa novela da SIC, cujo arranque estava previsto para breve. No entanto, o sonho da benjamim da família acabou por ser travado de forma brutal, no trágico acidente que sofreu.