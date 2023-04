Cristina Ferreira sensual em vestido com transparências A apresentadora está de férias na Bahia, no Brasil

Cristina Ferreira sensual em vestido com transparências

14 abr 2023 • 18:46

Cristina Ferreira está de férias na Bahia, no Brasil e tem partilhado vários momentos com os seguidores. Para além das paisagens paradisíacas da praia, a apresentadora também tem partilhado fotografias dos 'looks' que utiliza durante as férias.



Esta quinta-feira, 13 de abril, a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI mostrou-se a utilizar um vestido de malha branco com transparências da sua marca, 'Cristina Collection'. A peça também está disponível em preto e custa 124,90 euros.

