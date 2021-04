Cristina Ferreira sobe audiências mas desilude público: "Que programa mais fraquinho"

"Que programa mais fraquinho… Adoro a Cristina Ferreira, mas por amor de Deus, façam voltar o ‘Big Brother’ e os ‘Extras BB’. Muito Fraco… De um a 10, dou 2,5", avaliou outra admiradora.



"Tanta gritaria, confusão, tudo a falar ao mesmo tempo", "sempre a mesma coisa. Que falta de imaginação" ou "não há novidade, são sempre as mesmas pessoas. Aborrecido, confesso", pode ler-se nos comentários deixados à diretora da TVI.



Novo programa de Cristina Ferreira alvo de críticas.





Embora tenha defraudado os espectadores, 'Cristina ComVida' subiu nas audiências em relação ao programa de estreia. A última emissão agarrou mais de 860 mil espectadores (9,1% de audiência média e 20,8% de share). Ainda assim manteve-se no segundo posto, perdendo para a rival SIC.



O segundo episódio do novo projeto de Cristina Ferreira contou com Fernanda Serrano, Cláudio Ramos, Eduardo Madeira e o ex-inspetor da Polícia Judiciária António Teixeira. São José Correia, Julie Sergeant e André Nunes também participaram na emissão como atores, interpretando as suas personagens da novela 'Bem Me Quer'.





Cristina Ferreira estreou 'Cristina ComVida', na TVI, na segunda-feira, 29 de março, mas nem tudo são motivos para sorrir. O programa continua a perder nas audiências e soma cada vez mais críticas por parte do público. A emissão de terça-feira voltou a desiludir.