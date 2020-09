Cristina Ferreira sobre ações da TVI: "São as minhas poupanças"

"Tive conversas anteriores [com os responsáveis da SIC] em que fui demonstrando o que estava a sentir, o que não invalida que não tenham sido apanhados de surpresa e que deste lado pudesse acontecer o que acabou por suceder", afirmou a apresentadora.

A estrela do canal diz-se "completamente tranquila" quanto à saída inesperada de Paço de Arcos.



"Dei o melhor de mim, dei tudo à SIC. Vivendo em liberdade, temos de tomar estas decisões. Há contratos, cláusulas de rescisão", continuou.



Quanto à indemnização de 20 milhões de euros exigida pela SIC diz que não tem fundamento, e que comprou as ações da TVI com o seu dinheiro (cerca de 1,4 milhões de euros).

Cristina Ferreira confessou ontem, em entrevista ao 'Jornal das 8', que se sentiu como uma emigrante na SIC., desabafou., disse.Cristina Ferreira dedicou ainda uma mensagem emotiva ao jornalista Pedro Pinto, que foi seu professor na universidade, que conduziu a emissão., escreveu a nova diretora de entretenimento e ficção da TVI nas redes sociais.