Cristina Ferreira sobre as férias: “Este ano vou com pessoas diferentes”

14 jul 2020 • 19:07

Cristina Ferreira vai de férias em agosto e, no programa desta manhã, a apresentadora desvendou alguns pormenores dos dias de descanso.

À conversa com Joana Barrios, a apresentadora não revelou qual o destino escolhido para passar férias, porém afirmou que as mesmas vão ser diferentes do habitual. "Vou para onde der, por acaso este ano vou fazer umas coisas diferentes, já combinei, e vou com pessoas diferentes, não se pode saber que isso depois era um problema muito grave", afirmou.

"É, desta vez que eu vou fazer férias de luxo no campismo, porque é sempre de luxo, portanto mesmo que eu vá para o campismo é sempre de luxo portanto está tudo bem", continuou.

Cristina Ferreira contou ainda que este fim-de-semana esteve no Alentejo, mas ao contrário do que é habitual, decidiu não partilhar nada nas redes sociais. "Decidi não partilhar nada com ninguém, ninguém tem nada que saber da minha vida. As pessoas às vezes habituam-se a saber tudo da nossa vida e a gente de vez em quando tem que lhes mostrar que da nossa vida só sabemos nós e é mesmo. Nós achamos que conhecemos a vida dos outros pelo facto de os acompanharmos nas redes sociais e nós acompanhamos um segunda da vida daquela pessoa", disse.