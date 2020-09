Cristina Ferreira sobre regresso à TVI: "Vou apresentar com o Goucha? Vou"

A carregar o vídeo ...

Cristina Ferreira mostra início do futuro na TVI

Cristina Ferreira assinalou esta terça-feirao o início do novo percurso na TVI.A nova diretora de programas da estação já tinha partilhado ontem um vídeo onde levanta 'a ponta do véu' sobre o tão esperado momento., escreveu a apresentadora.Esta manhã, começou em grande ao entrar na emissão especial do programa 'Você na TV', que apresentava com Manuel Luís Goucha, através de uma chamada telefónica., brincou o apresentador ao atender a chamada da ex-colega., disse Cristina. Goucha brincou com Cristina e não resistiu a chamar-lheCristina Ferreira aproveitou o momento para lançar a curiosidade nos espectadores, dando a entender que prepara novos projetos para o apresentador além do programa das manhãs da estação., afirmou Goucha., atirou a ex-estrela da SIC.Cristina aproveitou estar em direto para agradecer a todos os que estão felizes com o seu regresso e a quem quer muito vê-la outra vez reunida com Manuel Luís Goucha., garantiu.O momento que marcou o programa matutino 'derreteu' os milhares de fãs.Nas redes sociais, Cristina Ferreira surpreendeu ao voltar a mostrar-se com os colegas da estação com quem está a preparar o futuro., escreveu na legenda da publicação.







Cristina Ferreira ao telefone com Goucha no 'Você na TV'