Cristina Ferreira sofre pior derrota de sempre para Ljubomir

1 milhão e 454 mil pessoas. A última parte 32% de sjare e uma audiência média de 1 milhão e 338 mil espectadores.



Contas feitas, esta foi a maior derrota de 'All Together Now' desde a sua estreia.



Mas as dores de cabeça de Cristina Ferreira não se sentem só ao domingo. É que o seu novo programa diário, 'Cristina ComVida', estreado há precisamente uma semana, não se consegue impôr e perdeu todos os dias para a concorrência.

O concurso musical apresentado pela diretora de Ficção e Entretenimento da TVI, 'All Together Now', não está a conseguir captar as atenções dos telespectadores e perde cada vez mais terreno para 'Hell's Kitchen', na SIC.Este domingo,JáA segunda registou 27,1% de share e foi vista por